Huaso Álvarez aplaudió a Enzo Pérez: “Ahora es ídolo de River”

El ex defensa de la UC felicitó a Enzo Pérez por defender el arco de River Plate en Copa Libertadores, situación en la que el chileno también estuvo.

En un verdadero héroe se transformó el nombre del mediocampista Enzo Pérez ayer en Argentina. Y es que el volante de River Plate debió ser arquero por emergencia ante Independiente de Santa Fe con Copa Libertadores. Junto con eso, el cuadro Millonario derrotó a los colombianos por 2-1.

Y en Chile también se vivió, hace años atrás, una situación similar. Esto cuando el defensa de Universidad Católica, Cristián Álvarez, tuvo que ponerse bajo los tres palos. Y fue justamente en un clásico contra la U en 2002, justo antes de un penal. El “Huaso” se transformó en leyenda tras tapar el tiro del histórico Pedro “Heidi” González, por lo que se ganó el cariño de los hinchas.

"De lo que me acuerdo es que tenía mucho nervio. Claro, primero era gracioso, como una aventura. Hasta que me paro abajo del arco, ahí veo que era gigante. Atajo el penal y sigo nervioso. Era algo heroico, atípico y me decía que no me podían hacer un gol, no podíamos perder. Ese nervio hizo que no lo disfrutara tanto", recordó sobre ese momento según consignó RedGol.

Por ende, tiene claro lo que Enzo Pérez sintió en ese momento. "Lo que pasa es que también está el miedo de hacer el ridículo. No tienes la técnica, los movimientos del portero, es difícil orientarse dentro del arco. Pero la defensa de River ayer se concentró tanto para que no patearan, que hay una cosa mental absolutamente. Me pasó algo parecido esa vez que me puse al arco. Prácticamente no te llegan", añadió.

Lo que si tiene definido, es que ahora en River Plate tendrán que hacerle un monumento al mediocampista tras el duelo ante Santa Fe. Esto por el orgullo que sienten los fanáticos al contar con un jugador así en el plantel.

"Esa vez me hice conocido en la hinchada de Católica. Hay un antes y un después, fui reconocido como alguien importante. Ahora Enzo Pérez es ídolo, no sé si algún jugador entró de arquero antes. Es que imagínate, lo que me pasó a mí fue casualidad, eso suele pasar, pero jamás había visto esto que pasó en River", concluyó el ex futbolista que tuvo un paso por el cuadro “Millonario”.