"Hoy lo jubilaron": Tuiteros hacen pebre a Rocky González

"Hoy lo jubilaron": Hinchas azules se lanzaron con todo en contra del defensa de U. de Chile tras participar en todos los goles de Melipilla en Quillota.

Los tuiteros azules descargaron su furia contra Osvaldo González, quien cometió graves errores en la última línea y fue responsabilizado por el tanto del conjunto local.

Rocky" recibió cientos de insultos en redes sociales:

Osvaldo "The Rocky" González haciéndonos entender qué la edad es sólo un número! 🥊🇨🇱

•90 minutos jugados

•2 despejes 😱😱

•11 pelotas perdidas 📉📉

•2 veces sacado a pasear♿♿

•16 Partidos consecutivos recibiendo goles 🥵🥵

Better than Sergio Felipaô?? Not in My books 📚🤪 pic.twitter.com/VfAGPkjxFU