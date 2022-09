Horacio de la Peña dice que Chile echó al "Chino" por "ser muy de derecha"

A la Pulga’ le consultaron en Estados Unidos por el presente como coach de Marcelo Ríos, quien desde julio dirige al chino Juncheng Shang, y sobre el aporte que eso podría dar al tenis nacional.

“Sería buenísimo, pero no tiene sentido. Chile lo echó al Chino (…) Sí, lo echó. Con una política… Ríos es muy de derecha, muy profesional”, afirmó el argentino.

“No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo, y Chile va en otra línea”, añadió el excapitán de Copa Davis.

"La Constitución arruinaría el país. Pero más allá de eso, están generando que la gente vuelva a no trabajar. Ellos estuvieron toda la vida tratando de parecerse a Estados Unidos y de repente se quiere parecer a Venezuela, no entiendo. No tiene nada que ver”.

Para cerrar, el trasandino también habló sobre el mandatario Gabriel Boric, criticando su “falta de experiencia” para un cargo de tanta relevancia.

“Yo creo que le faltan 15 años de experiencia como para poder hacer algo bueno por Chile. Es demasiado joven, demasiada poca experiencia. Está aprendiendo en un país muy rico”, concluyó De la Peña.