Horacio de la Peña barrió el piso con Gabriel Boric y la nueva constitución

Horacio de la Peña, más conocido como el «Pulga», criticó fuertemente a Gabriel Boric, asegurando que no está capacitado para ejercer como Presidente de Chile.

En conversación con Clay Magazine, Horacio de la Peña, se refirió al desempeño del Mandatario: «Yo creo que le faltan 15 años de experiencia como para poder hacer algo bueno por Chile».

Asimismo aseguró que Gabriel Boric «es demasiado joven, demasiada poca experiencia. Está aprendiendo en un país muy rico».

«Ellos estuvieron toda la vida tratando de parecerse a Estados Unidos y de repente se quieren parecer a Venezuela, no entiendo. No tiene nada que ver», sostuvo el «Pulga».

En ese sentido, dejó en claro que no le gustaría la redacción de una nueva Constitución, debido a que «es volver a darle trabajo a un montón de zánganos que están dando vueltas y lo único que hacen es enredarse entre ellos para conseguir sueldos».

Asimismo, se refirió al tenista chileno, Marcelo Ríos, lamentando que «Chile lo echó al Chino».

Agregando que «Ríos es muy de derecha, muy profesional. No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo, y Chile va en otra línea».