El delantero chileno sigue recibiendo buenos comentarios tras sus grandes presentaciones.

Sandro Mazzola, cuarto goleador en la historia del Inter con 162 tantos, ocho títulos con los lombardos y campeón de la Eurocopa 1968 con Italia llenó de elogios al formado en Cobreloa:

“El chileno es uno de los jugadores que más me gusta de este Inter. Para mí deberíamos tenerlo al menos otra temporada. Sería un error dejarlo partir. No se puede dejar afuera a los mejores del equipo, necesita más espacio y tiempo en cancha. Sánchez ha tenido una temporada irregular, sobre todo por las lesiones, pero cuando uno sabe jugar no se le olvida”, dijo Mazzola a La Cuarta.

Otro que habló con el mencionado medio nacional fue Roberto Boninsegna, tercer máximo artillero del Inter con 173 goles.

“Sánchez es un jugador tremendo. Debiera ser titular en la Serie A por el Inter. Es un óptimo jugador. Según mi opinión debe quedarse en Inter la próxima temporada, es un punto de referencia para la conformación del plantel. Cuando está bien físicamente hace la diferencia. Le da muchas variantes al equipo”, sentenció.