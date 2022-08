Históricos de la U se lanzan en contra de José Luis Villanueva

Continúan la ola de reacciones de la burla de José Luis Villanueva a Universidad de Chile por no tener estadio durante la ceremonia de cierre de San Carlos de Apoquindo.

Marco Olea quien en diálogo con Bolavip sostuvo que "ya tiene que sacarse la camiseta, entender que es un futbolista retirado. Sus palabras crean odiosidad", enfatizó el Caballero del Gol.

Pero ahí no quedó todo y en conversación con Bolavip el éx técnico universitario, César Vaccia y el ex portero, Roberto Tomatín Rojas, también tuvieron palabras para Villanueva.

"Lamentable, porque primero que todo en esto hay que ser respetuoso. Como dijo el gran Tito Fouillioux, que en paz descanse, la pelota está a la vuelta de la esquina, por eso uno no puede ser un tipo soberbio. Obviamente tengo que ser respetuoso y no denostar a un equipo emblemático como la U. No me parece. Un desatino. Quiso hacer una broma, algo así como una ironía, pero se equivocó. Las pieles son muy sensibles, el momento que vive la U es muy complicado y dramático y no está para eso", sostuvo Vaccia.