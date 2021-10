Históricos de la U no confían en el compromiso de los jugadores

Tras la dolorosa derrota de la U ante Melipilla, ex jugadores azules sacaron la voz para reconocer que no todo es culpa del técnico Esteban Valencia.

La fea caída de la U por 3-0 ante Deportes Melipilla continúa dejando estragos en el entorno azul. Y es que ahora se espera que se soluciones el futuro de Esteban Valencia, quien avisó que analizará con la directiva azul su continuidad al mando de la banca.

Misma razón por la cual históricos ex jugadores de Universidad de Chile se refirieron al mal momento en diálogo con Redgol. Instancia donde entregaron su visión de la actualidad del club, además de la posibilidad de que el “Huevo” haga efectiva su salida anticipada del equipo.

"Me parece raro que solamente el 'Huevo' sea el que de la cara, el que hable. Es una pena. Es un problema de jerarquía si la U no tiene jugadores", reconoció el ex jugador Cristián Castañeda.

Te puede interesar: Esteban Valencia no da el brazo a torcer tras dura derrota de la U

"Aquí es donde salen o uno echa de menos a los caudillos, a la gente que realmente tiene que estar acá. Algunos hablan y hablan, pero a la hora de los quiubos tienen que ser consecuente” reconoció el ex defensor universitario.

“Cuando la pasamos mal no teníamos problemas en hacerlo. Es cuando hay que tener las ganas de revertir. Como dice el 'Huevo', y lo comparto, pero para mí no es parte del problema, pero él tiene conciencia de que tiene responsabilidad y los jugadores debieran hacer lo mismo", añadió.

"Lamentablemente hoy día jugamos muy mal. Esteban observa el partido y después concluye que hoy fue el peor encuentro. A pesar de que los otros partidos hemos enredado puntos, pero este lo perdimos, no nos ganaron. No hicimos nada por ganar el partido", indicó el ex DT azul, César Vaccia.

"Lo que dijo Esteban es desde la emoción. Seguramente ante la pregunta se presionó y está muy sentido. Él ama a la U, dijo si soy parte del problema doy un paso al costado si es necesario. Pero no creo que sea solo eso. También el rendimiento de los jugadores. Desconozco mucho, pero lo que sé es que el equipo no está jugando bien", concluyó.