Históricos de Colo Colo "hacen pebre" a nuevo refuerzo del equipo

Colo Colo no lo pasó nada bien al visitar a O'Higgins pues terminó derrotado sin ningún tipo de apelación. Los albos disputaron el encuentro con equipo suplente y no pudieron sacar diferencias en todo el compromiso. En ese sentido, miembros históricos del club "hicieron pebre" a un refuerzo del plantel.

Se trata de Guillermo Paiva, quien no dejó contento a nadie con su estreno en el Cacique. "Le vi poco, muy poco. Se nota que no está en ritmo de competencia y también terminó haciendo lo que no está acostumbrado, que no es salir del área. Tiene que estar en el punto penal peleando y llegando todas las pelotas y no estuvo en esa", dijo Gualberto Jara en diálogo con RedGol.

En ese mismo sentido, Pelé Álvarez afirmó que "estuvo en nada. En general Almirón se dio cuenta de quién está y quién puede ir a pelear un puesto. Paiva nada, Colo Colo no tiene suplentes. Es lo que tenemos y tres o cuatro más. No hay equipo para pelear también el torneo. No se la jugaron como debían".

Alejandro Hisis se mostró más cauteloso con sus palabras y le perdonó la vida a Paiva. "Tampoco tuvieron posibilidad de ser alimentados como corresponde. Zavala ha tenido muy buenos partidos y quizás con Palacios que puede habilitar sería diferente. Hay que verlo con el equipo titular. Le tocó con jugadores que no estaban en su puesto. Cuando se quiere dosificar hay este riesgo", señaló el exvolante-

De esta manera Guillermo Paiva tendrá que continuar demostrando sus condiciones cuando tenga la oportunidad, pues claramente quedó al debe en su estreno. Ahora resta esperar si Jorge Almirón continúa dándole minutos en los próximos desafíos del equipo, donde el más cercano es ante Godoy Cruz en Copa Libertadores.