Históricos de Colo Colo hacen Pebre a Carlos Palacios

En conversación con el medio RedGol, dos históricos del Cacique evaluaron la participación de la Joya en el duelo de Colo-Colo y Monagas por Copa Libertadores.

"No termino de definirlo como jugador, no sé si es un 10 o un delantero. En Unión Española era un jugador que tenías que darle libertad para jugar y sacó algunas cosas dentro de su habilidad. Pero después, no es un jugador realmente productivo ni en lo individual ni en lo colectivo, quedan muchas dudas en él", afirmó Jorge Coke Contreras.

Por su lado, el campeón de América en 1991, Ricardo Dabrowski apuntó al funcionamiento general del equipo para evaluar al ex Unión Española: "Colo Colo todavía no ha encontrado una línea de juego y una base de equipo, eso atenta contra el buen rendimiento de todos los jugadores", afirmó.

"Cuando un equipo tiene claro un funcionamiento, el jugador se va adaptando y aportando su capacidad. Lamentablemente, hasta ahora el recambio de Colo Colo no se ve reflejado en el juego, no está siendo convincente, incluso cuando gana", cerró.