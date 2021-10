Históricos azules lapidarios con el club: “La U va a un abismo sin parar”

Ante una muy inestable situación deportiva e institucional, dos históricos de la U dispararon con todo a Azul Azul por su pésima gestión.

Profunda molestia ha generado en los hinchas azules el pésimo momento de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2021. Y es que cinco partidos sin saber de victorias causan un duro debate producto de la nula participación de Azul Azul ante el duro momento que vive la U.

Y ante eso sacaron la voz dos históricos jugadores para analizar el presente del “Romántico Viajero”. Se trata de Héctor Pinto y Héctor Hoffens, quienes fueron compañeros en dos periodos, el primero entre 1974 y 1976, y se reencontraron en 1979 y 1983.

"La U ha sido un desastre, con serios problemas de sistema de juego, tácticos. No hay un equipo que juegue a algo definido. No tienen personalidad. El club en este momento no tiene buen plantel”, comenzó señalando Hoffens.

“No tiene jugadores de experiencia, porque los que están, antes estuvieron en equipos que no tenían mayor responsabilidad. La U es uno de los equipos más grandes de Chile y eso pesa", complementó el “Chico”.

Por su parte, Pinto igual tuvo palabras para referirse al delicado momento de la institución. "Es un equipo que se ve desorientado, perdió la confianza absolutamente. Hicieron dos buenos partidos y no sé por qué no se agarraron de ahí”.

“Han existido errores de conformación del equipo, de funcionamiento. No se tienen confianza para nada, todos quiere salvar el pellejo. Como equipo no funciona", complementó.

"No hay mucha transparencia y claridad sobre quién está a cargo de la U, eso hace dudar. Si no hay seguridad directiva, en los contratos, lo que viene, se refleja en la cancha y los resultados son negativos. Creo que la U va a un abismo sin detenerse. Está peligrosamente bajando a la parte baja de la tabla y eso es preocupante. Se necesitan muchas cosas para salir de esta situación", cerró Hoffens.