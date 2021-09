Histórico jugador de los azules analizó el presente del equipo universitario.

"Lamentablemente a la U le ha costado siempre ganar allá o sacar puntos. No sé por qué será. Colo Colo siempre, aunque venga mal, se convierte y le pone su ADN. En cadetes es ser campeón y ganar los clásicos, seguro en la U también, pero hay un pánico, una historia por detrás que a lo mejor ahí con los jugadores jóvenes que no tienen tanta responsabilidad, pueden hacer algo diferente", explicó de entrada.

Para el ex lateral azul, una de las claves estará en los goles de Joaquín Larrivey. "Ha sido muy importante, me recuerda cuando jugaba a Pedro (Heidi) González. Ha sido un pilar fundamental y cuando tienes un delantero así… Y después están los chicos".

Tello lanzó un potente dardo contra Marcelo Cañete. "No me gusta. Juega a otro ritmo, más de los 90’ o 80’. Uno juega con la pelota en los pies. El 10 ya no existe mucho, hay que olvidarlo un poco".

"Hoy es un 9 y medio, casi delantero, que tiene que hacer diagonales. Pero ese toque, no tiene cambio de ritmo como Leo Rodríguez, que en los últimos minutos tenía una explosión tremenda. En Cobresal las hacía todas porque es distinto jugar en un equipo que defiende", agregó.

"Veremos cómo llega, no viene con tantos partidos como el año anterior. Para 15 minutos puede estar, allá en Turquía demostró su diferencia. Jugaba como extremo izquierdo, buscaba el perfil, el uno contra uno y la pared. Marcó bastantes goles".

Finalmente tuvo palabras para Esteban Valencia. "El huevito ha tenido varias oportunidades, ahora ha mantenido un poco más la continuidad. Ojalá siga así, lo estimo mucho. Fue compañero y un soporte en ese tiempo. Ojalá se mantenga, dependerá de los resultados y de cómo quieran jugar en esta segunda parte".

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.