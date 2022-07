Histórico jugador no quiere que Tobías Figueroa llegue a la U

Miguel Ángel Gamboa, histórico del Romántico Viajero, dio a conocer su opinión acerca de la posible llegada del centrodelantero argentino a la U.

"Para mí no es un gran jugador, es un jugador muy normal. Si bien hizo goles en Antofagasta pero después qué pasó y cuándo fue eso", partió indicando el ex seleccionado nacional a BolaVip.

"El problema es la característica de juego que puede tener la U porque se crean pocas ocasiones de gol y si un goleador no recibe la pelota más o menos cómoda es muy poco lo que puede hacer. Las oportunidades en la U son muy escasas", añadió Gamboa.

"Es un jugador alto que le puede ayudar por arriba, pero tampoco es un futbolista dotado técnicamente. Yo quiero un delantero que sea bueno para la pelota y que solo se la pueda resolver. Estamos trayendo a jugadores regulares para abajo, yo quiero un ariete con buenas características o si no vamos a seguir en la misma", concluyó.

El atacante argentino no ocultó su deseo de llegar como refuerzo a Universidad de Chile, aunque advirtió que “hablé con mi representante y me dijo que hay un interés, pero lo que sé es que todavía no hay una oferta”.#TobiasFigueroa #LDA #UniversidadDeChile #LosDeAbajo #U #LaU pic.twitter.com/5JQuGXNc2o