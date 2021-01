Histórico jugador italiano defendió a Alexis Sánchez frente a periodistas

El emblemático delantero italiano, Antonio Cassano, recriminó a los periodistas por las calificaciones que le dieron a Alexis Sánchez tras fallar un penal.

Alexis Sánchez lamentablemente no comenzó de la manera que esperaba el 2021 con el Inter de Milán. El delantero fue titular en el último partido ante la Sampdoria, pero la suerte no estuvo de su lado y falló un penal que podría haber cambiado el marcador final del partido que terminó con un 2-1 para la Sampdoria.

Tras su fallo, el chileno fue duramente criticado por la prensa deportiva de Italia, quienes lo calificaron con notas bajas por su desempeño. Sin embargo, una destacada figura del cuadro lombardo salió en defensa del chileno, y se tiró contra los periodistas.

Se trata del ex jugador del Inter y la Selección de Italia, Antonio Cassano, quien defendió al oriundo de Tocopilla. El emblemático ex futbolista señaló que Alexis fue uno de los que más destacaron en el encuentro, y criticó a los periodistas por crucificar al ex Arsenal por fallar un penal.

Según algunos, Alexis desperdició la oportunidad de Antonio Conte para sustituir al lesionado Romelu Lukaku. Ante ese panorama, Cassano se mostró indignado y en conversación con el programa Bobo TV, declaró a favor del chileno y lo respaldó por su desempeño en la cancha más allá del error cometido.

"Uno de los mejores en la cancha fue Alexis Sánchez. Los periódicos le dieron 4, 4 y medio. Tengo que ir a juzgar el desempeño de un jugador que fue el mejor en el campo. Creó, se sacrificó, corrió, inventó, pateó 5-6 veces al arco. Falló un penalti, ¿y lo juzgas solo por eso?”, comenzó señalando.

“Entonces quitemos las boletas de calificaciones. Analizamos, ¿qué miran estos periodistas? Uno puntúa: 7.5. Se pierde una penalización: 4. ¿Pero qué es? ¡Es una locura! ", concluyó el campeón con Real Madrid, AS Roma y AC Milan.

Cabe destacar que Alexis Sánchez regresó en este encuentro frente a la Sampdoria tras una lesión en los aductores con la que se perdió el final del 2020. Así, ahora el ‘Niño Maravilla’ estará con Inter de Milán en su próximo partido ante la Roma, pero todo parece indicar que lo hará desde la banca, en caso de que Lukaku deje atrás sus molestias físicas.