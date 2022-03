Histórico jugador de la UC barre el piso con el equipo de Paulucci

Los Cruzados cayeron ante O'Higgins y sumaron su cuarta derrota seguida en el torneo 2022.

Miguel Ángel Neira, ex jugador de Universidad Católica, habló con RedGol sobre el momento que está viviendo el equipo dirigido por Cristián Paulucci

"En la UC hay jugadores con un nivel demasiado bajo, o escandalosamente bajo, en el caso de Marcelino Núñez. Malo, malo", dijo Neira.

"En el segundo tiempo fueron puros centros. El que tenía la pelota, la tiraba larga. Así no le puedes ganar a nadie y por eso el gol sólo llegó por un error de O'Higgins. La Católica no levantó, sólo tiró centros ante un equipo que no se podía el físico", agregó.

Eex volante, asegura que: "De esto se sale poniendo a los jugadores que pueden aportar algo más. A Clemente Montes, Gonzalo Tapia y a Buonanotte no lo puede poner de puntero derecho, es perder un jugador. Tiene que jugar de número 10, en su puesto, porque los que hemos jugado fútbol y en un equipo grande lo sabemos".

Y finalizó diciendo que: "Hoy no sé quién toma las decisiones, si Paulucci o (el ayudante) Jaime Rubilar. Pero no puede ser que el equipo juegue así con el plantel que tiene. Ver a Fernando Zampedri, él lucha, pero no hay desborde ni juego asociado para aprovecharlo".

