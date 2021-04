Vuelven los problemas para el equipo universotario tras el magro empate ante Huachipato.

Parecía que todos los problemas habían quedado atrás, pero los laicos volvieron a mostrar un juego carente de profunidad.

Es por eso, que las críticas llegan de todos lagos en contra de Dudamel. Ahora un histórico y ex jugador de la U salió a repasar al entrenador llanero. Se trata de José "Pepe" Castro, que defendió al "Romántico Viajero" en 1991.

"No me gusta Rafael Dudamel, para nada. No tiene la jerarquía para dirigir a un equipo como la U. Además es de esos técnicos que están gesticulando y gritando a cada rato. Eso al jugador de fútbol no le gusta. Trata de hacer todo automatizado. No me gusta como entrenador", comentó a Las Últimas Noticias.

"No me gusta el juego de la U. Le falta identidad. No tiene trabajo técnico ni táctico, y eso tiene que ver con el entrenador", cerró.