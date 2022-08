Histórico ex jugador de la UC barre el piso con Ignacio Saavedra

El empate cruzado ante Everton despertó la crítica de Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de Universidad Católica que sacó el habla con RedGol tras la igualdad y tuvo una ácida crítica para Ignacio Saavedra y el equipo.

“Esperaba que ganara porque otro resultado no le sirve, no avanza nada en la tabla y está de la mitad para abajo. Se llegó poco, fue un partido discreto. Jugar 50 minutos con un hombre más que no se supo aprovechar muestra el momento de la Católica. La UC ataca muy poco”, aseguró.

Neira agudizó su crítica dándole fuerte al volante Ignacio Saavedra: “Saavedra no puede cometer ese error en el gol de Everton, hazle foul para que no siga el avance de la jugada. Pero en verdad nunca me ha gustado mucho como juega”.

“Tiene un gran defecto que no sé cómo no se lo corrigen: el 90% de los balones los juega hacia atrás, cómo no le dicen juega para adelante. No entiendo los técnicos que no le inculcan eso. En un entrenamiento, una pelota hacia atrás debe ser un castigo”, complementó.