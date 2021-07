Histórico de Universidad de Chile tras eliminación ante Vial: "Es penoso"

Un histórico ex jugador de Universidad de Chile se mostró molesto tras la eliminación en Copa Chile e indicó que "perder ante Fernández Vial es penoso".

Universidad de Chile recibió un duro golpe tras ser eliminado de la Copa Chile en penales a manos de Arturo Fernández Vial. Ante eso, un histórico ex jugador azul mostró su decepción por lo ocurrido, donde el equipo no consigue levantar cabeza.

Así, Sandrino Castec dialogó con EnCancha sobre sus sentimiento sobre la actualidad del "Romántico Viajero". Cabe recordar que el otrora jugador marcó 63 goles en el club, siendo el 14º máximo anotador de la historia del equipo.

"Hay que hacer un análisis profundo de esta U. Porque perder un partido con Fernández Vial, que para mí está muy bajo sobre lo que es la U, es penoso", comenzó señalando el ex delantero.

Por ese motivo, Castec explica que "la U no tenía por dónde haber perdido ese partido. No es desmerecer al rival, pero bueno, los partidos se ganan jugando y la U no encuentra lo que más ha buscado hace mucho tiempo. Su estilo de juego y sobre todo ahora que hay técnico nuevo, interino".

"Pero la U no tendría por qué haber pasado zozobras ante un equipo que prácticamente no iba a participar en el campeonato", complementó quien defendió la camiseta azul en tres períodos distintos entre 1977 y 1989.

Junto con eso, Castec dio su diagnóstico sobre el mal momento de la U. Motivo por el cual indicó que el ex entrenador universitario, Rafael Dudamel, es el gran responsable de lo que se vive ahora.

Te puede interesar: Los memes que dejó la eliminación de Universidad de Chile ante Vial

"Los jugadores perdieron la credibilidad de lo que hacía el técnico. Nunca se logró jugar con un esquema, y eso a los jugadores al final les pasa la cuenta. Entonces eso quedó demostrado en los próximos partidos y eso se vio en la eliminación que tuvieron con el Vial", agregó.

"Dudamel es un técnico que nunca mostró nada en el club. Y los que sabemos un poco más de fútbol nos dimos cuenta que era un técnico que no tenía por qué haber venido a la U. No sé cómo llega, venía de Brasil, un fracaso rotundo, estando un mes en un club y esas cosas merman en los jugadores", añadió.

Castec también le quitó responsabilidad al actual cuerpo técnico de Universidad de Chile, que encabeza Esteban Valencia. E indicó que quienes se tienen que hacer cargo son los jugadores, detallando que "la U tiene que hacer una renovación de plantel".

"Esteban ya ha dirigido otras veces y lo ha hecho bien. Pero si están hablando semana a semana que viene otro, no le dan la confianza para trabajar. Entonces no sacan nada con traer jugadores, porque se supone que si él se va a quedar como el técnico que va a hacer la campaña, él tiene que elegir jugadores", cerró.