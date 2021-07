Histórico de Universidad Católica pidió “otra alternativa” en el arco

Un histórico ex jugador de Universidad Católica se refirió a la derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores y respaldó a Gustavo Poyet.

En Universidad Católica todavía siguen los lamentos tras ser eliminados en octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Esto sobre todo por el polémico penal que les cobraron en la ida en San Carlos de Apoquindo. Y un histórico ex jugador “Cruzado” se tiró contra el VAR.

Se trata de Jorge Aravena, quien en conversación con En Cancha se refirió a las dos dolorosas derrotas que sufrió la UC ante el “Verdao”. Situación donde disparó que el penal que todavía tiene grandes dudas sobre el penal que les cobraron en su cancha.

"Pasa evidentemente por no haber ganado. Jugando acá en San Carlos hay un penal recontra dudoso. Extrañamente todos los fallos que ha dado en el último tiempo el VAR favorecen claramente a la Selección y los equipos brasileños. Es extraño", reconoció.

Junto con eso, el “Mortero” analizó el equipo planteado por Gustavo Poyet en el duelo de vuelta que se jugó en el Allianz Parque de Sao Paulo. Y el ex jugador respaldó al técnico uruguayo por buscar opciones ante las bajas que tenía.

"No tenía a Aued ni a Puch porque estaban lastimados y son dos jugadores importantes para el engranaje del equipo. En general, él buscó alternativas que no resultaron ¿Qué iba a hacer? Al final lo que aquí lo que tiene validez es lo que pensó Gustavo Poyet, él determinó que en ese momento no tenía que entrar Clemente Montes y no hay nada que hacer", explicó.

Por otra parte, el ex jugador de La Roja habló sobre la falta de gol de la UC en sus últimos partidos. Y sostuvo que no es una situación que afecta únicamente al elenco de Las Condes, sino que es un mal que aqueja a todo el fútbol chileno, incluida la selección.

"Es la falta de gol del fútbol chileno. Durante la Copa América la conversación que tenía todo el mundo era que no hacíamos goles. No solo es problema de la UC", lamentó.

De igual manera, elogió el trabajo del arquero Sebastián “Zanahoria” Pérez, que fue una de las figuras en la reciente caída por los octavos de final. Sin embargo, añadió que igualmente en San Carlos deben buscar otro arquero para competir por el puesto.

"Pérez es un excelente arquero. A pesar de eso, evidentemente necesitan otra alternativa para que el DT tenga para elegir a quien poner", indicó. Para finalizar, comentó lo que ha sido desde su punto de vista el periodo de Poyet al mando de la “Franja”. Sobre lo que reconoció que "yo creo que ha sido irregular, pero tengo la impresión de que va a terminar engranando el equipo".