Histórico de la U se lanzó con todo en contra de Junior Fernandes

Un futbolista histórico de los Azules, Cristián Castañeda dialogó con Deportes 13 y se refirió a lo que fue esta polémica instaurada por las redes sociales tras la fiesta de Junior.

“Tiene derecho a hacer lo que estime pertinente en su rato libre, no pasa por ahí la situación. Cuando uno está en esa instancia, uno no está ni para fiesta, de repente se puede salir, porque uno no puede vivir amargado todo el rato, pero uno como jugador tiene que buscarle una vuelta, yo creo que no era el momento adecuado”, expresó el ex lateral de los Azules.

“La situación que vive, sobre todo, Junior (Fernandes), que son jugadores que supuestamente son los que llevan la batuta”, cerró.

El conjunto Universitario no se ha manifestado a lo que ha sido esta fiesta y no se conoce si existirá algún tipo de castigo de manera interna para estos jugadores.