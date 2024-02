Histórico de la U pide perdón por duras críticas sobre Arturo Vidal

Durante la semana pasada se realizó la gran presentación de Arturo Vidal en un estadio monumental que estuvo hasta el tope de su capacidad con los hinchas albos. El King llegó en helicóptero al recinto deportivo y dio vueltas a la cancha montando a caballo vestido de rey, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo y causaron gran revuelo en la prensa del extranjero.

Mientras el seleccionado nacional se dirigía al estadio monumental, se escuchó una broma que era dirigida directamente a Universidad de Chile. Esto provocó el enojo de Martín Gálves, histórico jugador del romántico viajero, quien no se guardó nada y realizó fuertes críticas a Arturo Vidal, causando gran molestia en la parcialidad alba.

"No me preocupa lo que diga un picante y un mal educado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio. Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas", señaló bastante molesto en aquella oportunidad Martín Gálves.

Ahora, en conversación con BolaVip, el ex Universidad de Chile se mostró bastante arrepentido por sus palabras. "He pasado un mal día. Hago mis excusas públicas a Arturo Vidal por una pésima reacción de mi parte ante una atípica broma que me pilló en un mal día. De paso pido perdón al pueblo albo por mi trato indebido para un ídolo nacional del fútbol chileno".

Con esto el histórico jugador de Universidad de Chile espera apaciguar un poco los ánimos de todos los hinchas de Colo Colo que lo criticaron por sus palabras en contra de Arturo Vidal, donde la presentación del seleccionado nacional sin lugar a dudas pasará a la historia no sólo por la asistencia de ese día, sino que por el gran espectáculo.