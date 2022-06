Histórico de la U le cae con todo a Hernán Galíndez

El golero ecuatoriano quiere salir del CDA por "supuestas amenazas de los hinchas del Bulla. Ante esta situación un histórico del Romántico Viajero como lo es Cristián Mora dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es esta polémica en la cual el portero de los Azules es el principal protagonista.

“Si, sin duda, acá en la U no se puede tener a nadie obligado. El club está por sobre los jugadores, eso siempre lo he manifestado. Uno tiene que estar con gusto en cualquier tipo de trabajo. La U es un equipo especial, donde sin duda que está el club por sobre las personas”, partió expresando Mora.

“Puede ser por todo lo que he leído en la prensa, yo creo que no hay ningún jugador que no quiera jugar en la U, independiente en la situación que este. La situación de su compañero (Byron Castillo) lo ha perjudicado bastante”, explicó al medio antes citado.

“El club o la gente del club, la barra en este caso, siempre trata bien y sobre todo al extranjero, yo creo que en este caso no creo que gente del club lo moleste, a lo mejor son otros hinchas, pero por lo menos del club no es así”, cerró.