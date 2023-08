La lista de convocados para la Selección Chilena por parte de Eduardo Berizzo provocó distintas reacciones, algunas sorpresas e incluso molestias por algunos nombres que no se incluyeron. En ese sentido, un jugador histórico de La Roja reconoció la nominación de Damián Pizarro e incluso lo ubica por sobre Ben Brereton como opción para la titularidad.

Miguel Ángel Neira, también histórico jugador de Universidad Católica, habló con Bolavip Chile, donde se refirió a la extensa convocatoria para los próximos desafíos internacionales de la selección, donde entre otras cosas criticó la ausencia de Claudio Bravo en la portería y se refirió a otros jugadores que recibieron el llamado.

"Me gustó mucho que hayan llamado a Lucas Asadi y Damián Pizarro, yo creo que en estos momentos, Damián Pizarro es más que Ben Brereton y haría buena dupla con Alexis Sánchez", declaró Miguel Ángel Neira sobre los posibles hombres en el ataque de La Roja para enfrentar en septiembre a Uruguay y Colombia en el inicio de las clasificatorias al mundial.

Con respecto a la situación de Claudio Bravo, Neira señaló que, "me parece muy rara la nómina, que no llamen a Claudio Bravo es una falta de respeto, Bravo es titular en el Betis, un equipo que siempre pelea cosas importantes, lo encuentro súper raro, no sé que pasa ahí. No me explico porque no esté, que esté lesionado, me parece que no es una causa para no llamarlo".

Finalmente, el exjugador tampoco compartió el llamado que recibió Charles Aránguiz, donde criticó principalmente la edad del mediocampista. "Charles Aránguiz no, ya está viejo, está en su etapa final. Puede ser por su experiencia que lo hayan llamado". En definitiva esta nómina dejó varias sorpresas y generó diversas reacciones, las cuáles también tendrán de que hablar, una vez comiencen los desafíos de la selección.