Histórico de La Roja analizó el lugar que debe ocupar en la cancha el "Niño Maravilla", se trata de Jorge "Coke" Contreras, ex volante que señaló que a su juicio el atacante Alexis Sánchez es quien debe tomar la responsabilidad de ser el armador de juego.

"Lo vengo diciendo hace rato. La selección carece de ese jugador de pase entre líneas, capaz de ver el espacio diferente y que además sea efectivo. Se utiliza mucho a Vidal en esa función, pero él no es un pasador y técnicamente no logra tener esa sensibilidad", dijo a El Mercurio.

"Estoy convencido que Alexis Sánchez debe ser el '10' de Chile, tiene todas las cualidades, él siempre antes de recibir mira a quién va el siguiente pase, ha ido ganando esa destreza. Me extraña que todavía lo vean como un atacante", sostuvo.

Luego, dijo que "no es fácil jugar de '10', pero es una función vital. Como que le pasas esa camiseta a un jugador y le pones una carga extra, muchos le quitan el bulto a esa responsabilidad. Ese jugador debe querer siempre la peltota y hasta enojarse si no se la dan. Han puesto a Vidal, también a Diego Valdés, yo le encontraba condiciones a Angelo Araos, pero no se atrevía".

"Aránguiz también lo podría hacer, pero debe atreverse más, porque tiene pegada y claridad. Insisto: esa tarea es para Sánchez, tiene la capacidad y personalidad. Incluso en un partido de local, lo imagino a él de armador y tres puntas", completó.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.