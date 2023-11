Durante los próximos días, Eduardo Berizzo tendrá que entregar una nueva nómina de La Roja para una nueva doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026. Estas sería el último parón FIFA del año, donde además estos duelos podrían marcar una gran diferencia en el presente de la selección chilena, ya que en caso de conseguir malos resultados, podríamos tener un cambio en la dirección técnica.

Mucho se habla también del buen trabajo que realizó la selección sub-23 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde el equipo logró conseguir una meritoria medalla de plata, destacando además a muchos jugadores, los cuales son pedidos por los hinchas para que puedan formar parte de La Roja adulta.

En ese sentido, también es tiempo de comenzar con el tan ansiado recambio, pero esto no sólo significa rostros nuevos en el equipo, sino que también hay que despedirse de algunos jugadores de la generación dorada, para dar paso a los nuevos talentos que van surgiendo en el país. Es por eso que uno de los baluartes del equipo, está preparado para ceder su lugar de ser necesario.

Se trata de Gary Medel, quien se mantiene a la espera de lo que pueda decir la nómina de Eduardo Berizzo con La Roja, pero en caso de no ser convocado, está preparado para comenzar a decirle adiós a la selección chilena, eso sí, siempre apoyándola desde el lugar que le toque estar, ya sea dentro o fuera de la cancha.

"Estamos preparados para lo que se viene. Para un nuevo llamado si es que me llaman. Y si no, a seguir apoyando a La Roja. Estoy disponible para todo. La eliminatoria está muy pareja y dura, lo he dicho un montón de veces, todos los equipos se equilibran bastante, ninguno va a ser fácil", señaló Gary Medel de cara a una nueva doble fecha clasificatoria.