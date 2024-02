Histórico de La Roja pide duro castigo para Colo Colo por Supercopa

Continúan las polémicas tras los hechos ocurridos en la Supercopa disputada el pasado domingo entre Colo Colo y Huachipato, donde el partido debió ser suspendido debido a la violencia y desórdenes por parte de la barra de los albos, donde incluso comenzaron un incendio en el estadio nacional. Ahora un ex jugador histórico de La Roja pide mano dura contra el cacique.

Por ahora no se han determinado sanciones oficiales contra los responsables de los actos de vandalismo que se vivieron en el estadio nacional. Es más, la ANFP ya informó que el resto del partido se disputará a puertas cerradas sin público en una fecha y hora por confirmar próximamente.

Por ahora, los clubes están tomando las sanciones en sus manos, ya que con el inicio del Campeonato Nacional, tres equipos han anunciado que no recibirán a los hinchas de Colo Colo en sus recintos deportivos. Estos son los cuadros de Unión Española, O'Higgins y Deportes Iquique. Además es muy posible que otros equipo se sumen a estas medidas en contra de la barra de los albos.

Adicionalmente, un ex jugador histórico de La Roja espero que el asunto de la Supercopa no se deje de lado y pide un castigo ejemplar para Colo Colo. El personaje en cuestión es Roberto "Cóndor" Rojas, quien en conversación con RedGol, pidió un fuerte castigo para los albos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

"La Federación debe ser drástica, yo no puedo ponerme la camiseta de Colo Colo luego de una destrucción patrimonial como es el Estadio Nacional o en otro lado de Chile. Para mí, debería quitarle la opción del título a Colo Colo y dárselo a Huachipato. Porque Colo Colo queda mal a nivel internacional, acá en Brasil las han mostrado mucho las imágenes, por lo del incendio", señaló el ex portero de La Roja.