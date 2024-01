Histórico de La Roja pide a Pékerman para la Selección: "es el hombre"

La ANFP todavía se encuentra buscando entrenador para La Roja, misión en la que ha tenido más de un inconveniente para tener al elegido. Y es que mucho se ha especulado sobre la posible llegada de Ricardo Gareca, pero todo se habría enfriado y es por esto que un histórico de Chile pidió a José Néstor Pékerman.

Se trata de Jorge "Mortero" Aravena, quien en diálogo con Bolavip mostró su principal elegido para ser el nuevo estratega de la Selección. "Si me das a elegir a mí, José Pékerman es el hombre para dirigir la Roja, aunque Gareca es un muy buen nombre también", aseguró el histórico volante de Chile.

Quizás te pueda interesar: Colo Colo tiene un plan: la fórmula para el retorno de Arturo Vidal

Luego de esto, el "Mortero" se tomó su tiempo para argumentar el porqué prefiere a Pékerman por sobre el resto. "Yo tuve la suerte de cuando Pékerman revalidó su título en Chile fue justamente el día que a mí me tocó revalidar mi título en Chile y lo cierto es que aparte de la revalidación que hizo que fue espectacular, después del trabajo en las selecciones juveniles de Argentina hizo un muy buen trabajo y con la selección adulta también", mencionó.

Postulan a Pékerman para La Roja.

Finalmente, respecto a la labor que ha tenido la ANFP, el exvolante de La Roja señaló que está de acuerdo con la calma que han tenido los dirigentes. "Me parece que la ANFP se tome el tiempo necesario, para que así no elijan a tontas y a locas. Hay que tomar la decisión correcta para que no empecemos a mitad de camino a decir que nos equivocamos", concluyó.

Es así como Jorge "Mortero" Aravena sumó el nombre de José Néstor Pékerman a la cima de la lista de candidatos para ser el nuevo entrenador de La Roja. Sin embargo ahora queda esperar la decisión que toman desde la ANFP, quienes habrían tenido una complicación de último minuto con Ricardo Gareca, su principal candidato.