Histórico de Inglaterra está aburrido de los bailecitos de Brasil

El ex jugador del Manchester United, Roy Keane, quedó muy molesto por los festejos de Brasil en la goleada ante Corea del Sur por los octavos de final de Qatar 2022.

"No puedo creer lo que veo, nunca había visto tanto baile. No me gusta esto. La gente dice que es su cultura, pero creo que eso es realmente faltarle el respeto al rival. Son cuatro goles y lo están haciendo cada vez”, manifestó Keane.

Roy Keane sentenció que “el primer baile está bien, pero luego el entrenador se involucra también. No estoy contento con eso. No creo que sea bueno en absoluto”.

Cabe recordar que Tite acusó recibo de las críticas y respondió que “no queríamos ser irrespetuosos. Por eso intentamos esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento”.

“Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol, lo haría. Cuando consiguió marcar sabíamos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así”, concluyó el DT de la selección brasileña.