Histórico de Colo Colo también quiere un funeral en el Monumental

La entrada del cortejo fúnebre y algunos barristas al sector de Arica del Estadio Monumental sigue con repercusiones tras la entrevista a Ítalo Santelices, conductor de la carroza, quien en conversación con LUN aseguró que "los hinchas no forzaron la puerta del estadio. Recién había entrado un auto y el guardia abrió nomás, lo que es lógico porque estaba resguardando su integridad física".

Gabriel Mendoza, ex jugador e integrante del plantel campeón de la Copa Libertadores en 1991, abordó el particular episodio: "Yo quiero lo mismo cuando me muera (risas). Ojalá poder ser velado en el Estadio Monumental o que mi féretro pueda estar ahí, pero todo eso se tiene que hacer con permiso, autorización y resguardo", dijo en diálogo con RedGol.

"No habría ningún problema si tuviesen autorización. Es lo mismo que quiero yo cuando me muera, pero con autorización", manifestó el ex lateral de los albos.

El Coca no tiene dudas: "Tiene que haber una investigación, porque no pueden abrirse así las puertas del estadio y entrar a pesar del resguardo de Carabineros", cerró.