El Coca Mendoza, en diálogo con Bolavip Chile aseguró que cree que por la culpa de unos pocos paga todo el pueblo colocolino, los albos fueron sancionados con 3 partidos sin público de local tras los graves incidentes del Superclásico pasado en Macul.

"Es lamentable porque en realidad los que supuestamente se creen hinchas no son hinchas y se adjudican absolutamente al equipo y después a la institución. Si quieren ir a hacer desórdenes y si quieren portarse mal, que lo hagan en otro lado y no lo hagan en el estadio donde privan a mucha gente que quiere ir al estadio a alentar a su equipo como corresponde. Es lamentableme porque muchas veces los que van a hacer esos desórdenes son delincuentes y es así", expresó.

El ex lateral cree que: "Los que van con la disposición y el ánimo de hacer destrozos, de creerse el más choro, el más pulento, el más bacán; lo único que hacen es perjudicar a la gente que sí quiere apoyar a la institución más grande de Chile", agregó.

"Eso siempre ha sido así, no es la mayoría. Lametablemente, con el dolor del corazón son delincuentes que quieren hacer daño a nuestra casa", terminó.