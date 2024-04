¡Ya no lo toleran! Multicampeón con Colo Colo pierde la paciencia con Damián Pizarro

El pasado martes, Colo Colo sumó su segunda derrota consecutiva en lo que va de temporada, ya que cayeron por 2-1 ante Fluminense por la fase de grupos de la Copa Libertadores. A esto se le suma su anterior caída ante Ñublense por 3-0 por el Campeonato Nacional, algo que ya está generando diversas críticas por parte de los hinchas.

Más allá de estos malos resultados, las críticas van dirigidas tanto a las decisiones que está tomando Jorge Almirón, como por ejemplo guardar a varias de sus figuras ante Ñublense para el partido por Copa Libertadores, con los resultados que ya se conocen. Pero también apuntan directamente a algunos jugadores del plantel albo.

Uno de los más criticados en este aspecto es Damián Pizarro, quien no sólo no ha podido marcar con Colo Colo, sino que además no muestra la misma actitud que la temporada pasada, algo que molesta demasiado a los hinchas y también a algunos históricos del club, quienes esperan que pronto se vaya a Europa, ya que su traspaso ya está concretado.

Uno de estos ya mencionados históricos del cacique, es el caso de Ricardo Dabrowski, quien en conversación con radio ADN señaló que ya perdió la paciencia con el delantero albo e incluso apunta que no ve que tenga algún compromiso con el equipo y más bien estaría pensando en su próximo etapa futbolística en Europa.

"Cuando un joven aparece, hay tolerancia hasta cierto punto y después llega un momento en el cual se le empieza a exigir por los motivos que sean. Pero quién puede criticar que el chico, teniendo esa edad, su cabeza esté más en Europa que acá", señaló el histórico con Colo Colo, quien también espera que el delantero pronto se vaya al viejo continente.