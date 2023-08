Maxi Falcón estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones sobre el arbitraje chileno. En ESPN F90, Jorge Valdivia compartió las palabras de Falcón: “Uno podrá decir que es un jugador conflictivo, que tuvo problemas con Gustavo Quinteros, que se le arranca la cadena fácilmente, pero eso lo dejo de lado y apunto a la persecución de muchos árbitros”, comentó Valdivia.

El Mago usó de ejemplo el partido de ida en Santa Laura: “Ni tocó a Zampedri y le pusieron amarilla. Le he visto varios partidos en donde se acerca a hablarle al árbitro y le ponen amarilla. Yo lo viví, me acercaba y me sacaban tarjeta”, agregó.

El ex volante hizo un llamado: “Dejen tranquilo al pobre Peluca. De que hay una persecución contra él, sí la hay. No es normal. Ante Coquimbo Unido le pusieron amarilla por nada, no puede ser que uno se acerque a hablar y te pongan amarilla sólo por hablar”.

Las palabras de Falcón

“Ya basta. Yo creo que cambié mucho, ya no les protesto de forma descarada como lo hacía antes. Asumí mi responsabilidad cuando me echaron y uno siempre ve la manera de crecer. Pero ya basta, hay que ser más honestos como lo estoy haciendo yo hoy en día”, dijo Peluca tars el triunfo albo sobre la UC

“Son tres años que estoy acá y me ponen amarilla por todo, no puedo estar en ningún lado porque estoy peleando. Ya es muy consecutivo y el perjudicado soy yo. No me gusta hablar de esto porque me terminan suspendiendo a mí, pero creo que tiene que haber criterio de la otra parte”, cerró.