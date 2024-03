Histórico de Colo Colo lanza fuertes críticas a dos canteranos del equipo

El día de ayer, Colo Colo logro sellar su paso a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Godoy Cruz en el estadio monumental. Gracias al resultado del partido de ida, donde los albos lograron un histórico triunfo en suelo argentino por la cuenta mínima, pudieron continuar con vida en el torneo internacional.

Los albos tuvieron diversas oportunidades para abrir el marcador, donde incluso hubo algunos palos que ahogaron el grito de gol de los hinchas. Pero por sobre todo, Godoy Cruz no tuvo mayores oportunidades que inquietaron al equipo, por lo que el equipo se vio muy bien, exceptuando algunos elemtos dentro del terreno de juego.

Uno de estos puntos bajos se vio en el canterano Jeyson Rojas, quien ingresó en el segundo tiempo, pero luego por decisión de Jorge Almirón fue substituido para dar paso a un jugador que pudiera entregar más opciones de juego. En ese sentido, un histórico de Colo Colo realizó sus críticas al trabajo de algunos jugadores jóvenes dentro del equipo.

El histórico en cuestión es Gabriel "Coca" Mendoza, quien en conversación con En Cancha, habló sobre la situación de Jeyson Rojas. "Claramente al jugador no le gusta y produce frustración y rabia, pero hay que mirar el otro lado de la moneda, en el cual era importante mantener el cero, y para mantener ese cero había que poner a un central también de experiencia".

Además, el ex jugador de Colo Colo, también sumó a Bruno Gutiérrez en sus críticas. "Bruno Gutiérrez y Jeyson y no lo supieron aprovechar. De hecho tuvieron que modificar el esquema y colocar a César Fuentes por derecha. Nunca agarraron el puesto, entonces ellos tuvieron toda la posibilidad. Ya no son cabros jóvenes tampoco, digamos a los 18, 19, 20 años, ya tienen que estar jugando, tienen que estar con la posibilidad".