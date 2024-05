¡Por culpa de Almirón! Histórico de Colo Colo dice que Palacios está amurrado

Colo Colo volvió a los triunfos en el Campeonato Nacional. Ya que tras el complicado empate obtenido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, los albos supieron sacar adelante un difícil partido ante Palestino en condición de local y quedarse con la victoria de 2-0, que les permite seguir escalando en la tabla de posiciones.

Cabe señlalar que aún falta que se disputen algunos encuentros durante esta jornada para cerrar la fecha 13 del Campeonato Nacional, pero gracias a la victoria del día de ayer, el cacique se ubica en la cuarta posición de la tabla de ubicaciones, donde tras la derrota del líder Universidad de Chile, también redujo la distancia entre ambos a sólo cinco unidades.

A pesar de todo lo anterior, Colo Colo sigue manteniendo uno de sus mayores problemas que ha perdurado durante las últimas temporadas y esta es el área de la delantera. Esto ya que ninguno de los hombres en el ataque ha logrado destacar de sobre manera en el equipo, sobre todo pensando en que ya estamos llegando a la mitad de la temporada.

Uno de los jugadores que más críticas se ha llevado en el ataque de los albos es Carlos Palacios, que si bien comenzó la temporada de muy buena forma, de a poco ha perdido poderío en el ataque e incluso por muchos instantes de los encuentros se le ve perdido y retrasado, pensando que siempre debería estar atacando el área rival.

Ahora, Chuflinga Herrera, histórico de Colo Colo, apunta a que el problema con Carlos Palacios lo está provocando Jorge Almirón. "Creo que no está jugando feliz en la posición actual, su puesto es otro. Pero eso lo tendría que conversar con el técnico. No puede amurrarse o enojarse con los compañeros, ellos no tienen la culpa.