El actual portero de Colo Colo, Brayan Cortés, está mostrando un gran nivel, ya que no solo es el capitán de la selección sub-23 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sino que también es el guardameta titular en La Roja adulta, junto con sus participaciones en el cacique, donde poco a poco comienza a retomar la titularidad.

Si bien todos estos antecedentes permitirían pensar que Cortés está viviendo su mejor momento futbolístico, un histórico arquero de Colo Colo y de la selección chilena no opina lo mismo, ya que el iquiqueño no salió del país cuando tuvo la oportunidad y piensa que hoy en día dar el salto a Europa puede ser bastante complicado.

En conversación con RedGol, Óscar Wirth, histórico guardameta de nuestro país, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, le dio un feroz portazo a la opción de que Brayan Cortés pueda buscar su lugar en el extranjero en un futuro cercano, teniendo en cuenta que además mantiene contrato con Colo Colo hasta 2024.

"Acá hemos visto que se ha ido cada jugar que nunca han jugado allá y se han tenido que regresar después. Entonces yo no sé, o si me lo plantean, yo no lo veo a él jugando en España, Inglaterra o Italia. La verdad es que hoy en día está muy en boga los contactos que tienes afuera para ir más que la capacidad que tengas para ir", comenzó diciendo Wirth.

Además, el ex portero con pasos por Colo Colo, Universidad de Chile, Cobreloa y Universidad Católica destacó que, "¿qué edad tiene él? 28. Él ya no quiso mejorar, esa es la verdad, él ya se quedó con lo que hacía, no va a hacer más cosas de las que ya le conoces", sentenció el histórico arquero de la selección chilena.