Histórico de Colo Colo barre el piso con Agustín Bouzat

Leonel Herrera criticó duramente a Bouzat, el jugador tuvo un mal partido ante Coquimbo Unido en el empate entre albos y aurinegros en la cuarta región. El ex defensor del Cacique no tuvo clemencia con el ex futbolista de Vélez.

“Bouzat no entiendo por qué está ahí. No es lateral, no es volante, no es punteros, no es nada. Lo analizo, trato de ubicarlo en la cancha y no veo su posición“, aseveró Herrera en el medio Bolavip.

“Acá faltó jerarquía y falta jerarquía en torneos internacional, porque a nivel nacional alcanza. A mí los centrales que me gustan son Saldivia con Amor, que no se ha podido recuperar. Falcón con González dan muchas ventajas, hay mucha falencia ahí”, disparó Herrera sobre la defensa del cuadro popular.

“Siempre jugar de visita es bueno rescatar puntos, aunque por cómo se dio la cosa, claramente, son puntos perdidos. Colo Colo tuvo mucha fortuna porque Coquimbo tuvo varias ocasiones y nosotros estamos escasos de jugadores, porque algunos que están no rinden ni a nivel nacional e internacional“, profundizó.

Herrera padre pierde la fe de pelear directamente el título con Cobresal: “Colo Colo tiene la pista difícil, porque a medida que pasan las fechas Cobresal saca más ventaja y está ganando en todos lados”.