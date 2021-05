Histórico de Colo Colo a Nicolás Castillo: "Tiene dos neuronas y están peleadas"

La polémica publicación de Nicolás Castillo en redes sociales luego de la derrota de Colo Colo ante Ñublense sigue generando reacciones en los medios.

Ahora fue el turno de Leonardo Véliz, quien respondió duramente al delantero formado en Universidad Católica.

En diálogo con Redgol, el histórico jugador de los albos comenzó diciendo que "no merece comentarios ese cabrito. Tiene dos neuronas y están peleadas. No merece comentarios ese chico", argumentando que "no ha hecho nada como para que se esté burlando".

Respecto a los canteranos que jugaron por Colo Colo el partido ante Ñublense, Véliz destacó en la misma entrevista: "Aguantaron a un equipo fuerte, consolidado y que está haciendo una campaña buena para nuestro fútbol. Meritorio. Se pararon bien, pero muchos errores conceptuales en lo táctico".

"A los 18-19 años, por la formación en Colo Colo que se supone que es integral, tendría que haber sido un equipo de mayor piso", complementó.