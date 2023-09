Histórico arquero le da con todo a Fernando de Paul

Fernando de Paul fue protagonista del primer gol de Cobreloa, el golero dio un rebote para la anotación de David Escalante de Cobreloa.

"Hay una cuestión que es muy compleja. Efectivamente la persona que juega más continuado tiene la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades sin tanto apremio”, le dijo a RedGol Óscar Wirth, un histórico arquero que jugó en los tres grandes del fútbol chileno.

El otrora arquero de Cobreloa asegura que: “Cuando juegas profesionalmente tienes que saber que en cada partido debes demostrar que eres capaz. No es una cuestión del otro mundo que digas ‘un partido sí y el otro, no”, añadió Wirth en la conversación Paulo Flores. “Al otro lo encuentro ahí no más”, apuntó en referencia a De Paul.

"Si me preguntas como jugador, me gustaría jugar a mí no más. Eso también pasa. El problema es que la cabeza es un elemento que no te deja jugar bien. A cambio del gol feo que le hicieron hizo una atajada después que era el tercer gol de Cobreloa”, afirmó Wirth.

Óscar Wirth asevera que: “Debiese tener más continuidad Cortés. Si estás jugando en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana habrá espacio para pensar que juegue uno y luego, otro. Y poder darles rodaje a los dos”, aseguró.

“Cuando uno está ahí, uno quiere jugar. Trabaja con seriedad y profesionalismo para eso y la única manera de devolverle la mano a eso es dándole una posibilidad de jugar”, sentenció.

“Son errores que se cometen, pero tenemos la suerte de estar en un equipo donde el equipo te respalda a cualquiera que se equivoque, esta vez me tocó a mi. El equipo respalda a cualquier individualidad”, dijo el Tuto en radio ADN.

El golero adelantó el partido de regreso en Macul: “Fue un partido difícil, complicado, acá se hacen fuertes y vienen bien en el torneo. Sabíamos que iba hacer así, pero sacamos un empate y esperamos lograr cerrar la llave en casa”.