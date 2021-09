Histórico jugador del Cacique analizó las palabras de Emiliano Vecchio, que reconoció que estando en Colo Colo cuando le tocó enfrentar a Unión Española en el Torneo Transición 2013, jugó "a media máquina".

El experimentado volante aseguró que al cuadro de Santa Laura “yo no les iba a hacer un gol”, y confirmó que los córners y tiros libres “se me fueron un poquito pasado”.

Los dichos del argentino generaron especial molestia en un histórico del “Cacique”, Leonel Herrera, quien se coronó campeón del fútbol chileno con el elenco albo y con el “Rojo”.

“A mí me duele más porque defendí a Unión y, al contrario, uno lo único que quería era ganarle a su exequipo. Lo de Vecchio es para meterlo preso”, señaló el exjugador de Colo Colo a La Tercera.

Herrera no ocultó su rechazo a las declaraciones del "Ex Gordo" y sostuvo que “es gravísimo. No tiene nombre. No podría ser futbolista profesional si actúa de esa manera. En absoluto estoy de acuerdo con lo que hizo ni con lo que dijo. Para nada”.

“Ni siquiera se me pasa por la mente que una persona pueda reconocer que prácticamente tiró para atrás. Ningún futbolista profesional podría admitir eso. Es lamentable y vergonzoso”, agregó el otrora zaguero del “Cacique”.

Finalmente, Leonel Herrera cerró indicando que “a estas alturas, después de tantos años, no se puede hacer mucho. Ya pasó por Chile y lógicamente que nunca más será bienvenido acá. Es perder el tiempo. Es uno de los chascarros más vergonzosos que he escuchado en mi vida”.

¡BOMBAZO! 😱 Emiliano Vecchio admitió en @SC_ESPN que en el partido de Colo Colo vs. Unión Española, que le dio el título a los “Hispanos” el año 2013, SÍ TIRÓ los córners y tiros libres para cualquier lado 🤣.



¿Qué te parece? pic.twitter.com/XGzU0Yhuoj — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) September 17, 2021

