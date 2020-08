Hinchas en llamas con exclusiva camiseta de Umbro por los 95 años de Colo Colo

Los fanáticos del Cacique aplaudieron los diseños que lanzó la marca deportiva.

Blanco y Negro comunicó hace un tiempo el rompimiento definitivo del contrato con Umbro, sin embargo, desde Comercial Depor contestaron afirmando que no han incumplido los acuerdos, que el contrato lo dieron de baja de forma anticipada desde la misma empresa de indumentaria deportiva, pero con fecha al 31 de diciembre de 2020.

Umbro lanzó oficialmente una camiseta que conmemora los 95 años de la institución, en homenaje al club, jugadores e historia, con un diseño “retro”.

La camiseta blanca (y también la alternativa de color negro) cuenta con el escudo antiguo de Colo-Colo, además, en la parte posterior, bajo el cuello, lleva la inscripción ’19 abril, 1925, David Arellano’, entre otras sorpresas.

El valor de estas camisetas será de $39.990 y pueden ser adquiridas a través del sitio web de Coliseum Store, tienda oficial de Umbro.

Los hinchas se volvieron locos:

LOTRAI



Adidas: am I a joke to you? https://t.co/UP2vLxKjXY