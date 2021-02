Hinchas tildan de "ordinaria" la presentación de Gaete y Felipe Fritz en Colo-Colo

Los cibernautas reaccionaron a una foto en que aparece Mosa y los dos nuevos refuerzos.

Luego de varios días de fuertes rumores, el Cacique anunció los fichajes de los delanteros Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz, ambos de 23 años.

Los jugadores llegan al Estadio Monumental tras defender las camisetas de Cobresal y Unión Española, respectivamente.

Colo Colo les dio la bienvenida a través de redes sociales y, posteriormente, publicó sus primeras fotos junto al emblema del club popular y en compañía de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

La reacción de los hinchas no fue la mejor, criticaron el "poco cuidado" del lugar en que se recibió a los refuerzos albos.

Yo creo que Colo Colo no bajo las fotos por la polera de Gaete, si no, por lo ordinario de las fotos con la bandera arrugada, chica, apoyada en un parlante, etc