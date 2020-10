Medios nacionales aseguran que ya hay acuerdo entre el entrenador y Blanco y Negro.

Los pésimos resultados en el Campeonato Nacional y el papelón en la Copa Libertadores de América tienen a Gualberto Jara cuestionado por los que toman decisiones al interior del planetel y fuertemente criticado por los hinchas.

Según ESPN y DaleAlbo, Gualberto Jara tiene los días contados en Colo Colo y Gustavo Quinteros sellaría su acuerdo en las próximas horas.

Los hinchas reaccionaron:

Me gusta Gustavo Quinteros pero soy consciente de que en CC no tiene lo que tenia en la uc, un trabajo de fondo y una dirigencia alineada en un proyecto serio, cuando tomo a la uc ya tenia jugadores y un molde de un equipo que venia de ser campeón, acá no hay nada