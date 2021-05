Nicolás Blandi nunca pudo mostrar su potencial en el Cacique, el delantero trasandino luchó con las lesiones y con la mala suerte que rodeó al ariete en Colo-Colo.

Blandi está siendo considerado con Gustavo Quinteros, el ex Boca tuvo algunos minutos ante Palestino y está apareciendo en las convocatorias del DT.

"Estamos viendo los valores. Es un nombre que merece atención", detallaron en palabras que reprodujo el medio brasileño Radio Caxias.

Pero el medio brasileño no se quedó en aquella información, ya que sentenciaron que en los siguientes días podría haber mayores novedades.

"La negociación puede tener lugar en los próximos días", cerraron.

Nicolás Blandi, centroavante argentino de 31 anos, interessa ao @ECJuventude, que fez a consulta sobre o jogador que está no Colo-Colo, do Chile. Na equipe chilena, o atleta soma 21 partidas e 2 gols marcados. Revelado no Boca Juniors, jamais jogou no Brasil.