Hinchas reaccionan al nombre de Beccacece como candidato a la banca de la Roja

El ex ayudante de Sampaoli vuelve a sonar fuerte como reemplazante de Reinaldo Rueda.

Ante las varias negativas que ha recibido la ANFP para asumir la banca de la Selección Chilena, desde Quilín seguirían haciendo correr la lista de posibles candidatos y nuevamente aparece en la órbita de la roja de todos, el nombre de Sebastián Beccacece.

Así al menos lo informó Diego Lemme, personero de Defensa y Justicia, quien al ser consultado por la opción de que el ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja reemplace a Hernán Crespo, reveló que 'Becca' estaría en la carpeta de Chile.

"Hoy lo vemos muy lejano a Seba. Uno siempre piensa en la gente que pasó por el club, pero tiene chances de dirigir a Chile, lo vemos como que ya subió un peldaño", dijo en diálogo con Radio Colonia.

ANFP con Beccacece la vuelven a cagar, no atinan a una estos dirigentes. En Chile hay mejores que este, Sierra por ejemplo y en el equipo basta de vacas sagradas trabajo a futuro

A riesgo de ser vilipendiado públicamente, creo que Beccacece es de los mejorcitos que han sonado, considerando el contexto. No me llena del todo, pero tiene ese plus de conocer el medio y, especialmente, al grupo. Con un camarín dividido, puede ser un buen nombre. Creo.