Hinchas reaccionan a la capitanía de Claudio Bravo en la Roja

Martín Lasarte anunció el once titular de la Selección Chilena para el partido amistoso ante Bolivia en Rancagua.

Lo más llamativo del listado es que Claudio Bravo, nuevamente, volvió a ser el capitán de la Roja, puesto que en los últimos partidos ocupó Gary Medel.

El equipo de todos formó con: Claudio Bravo; Daniel González, Gary Medel, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Pablo Galdames, Tomás Alarcón, César Pinares; Fabián Orellana, Luis Jiménez y Jean Meneses.

Los hinchas se manifestaron a favor del golero del Real Betis:

Tal como el HORRIBLE de Rueda en su día tomó la decisión de decir que elegía a Arturo Vidal x sobre Bravo, bueno, hoy Lasarte hace lo suyo y no puedo estar más de acuerdo. No me jodan, Claudio Bravo ES y SERÁ siempre El Capitán, le guste o no al amurrado del Inter🇨🇱👊🏻 #LaRojaXCHV