Hinchas piden la salida de Leo Valencia de Colo-Colo

El jugador fue de los peores del equipo y aprovechando la poda de ByN, los fanáticos exigen que se vaya de Macul.

Valencia fue duramente criticado durante el paupérrimo año de Colo-Colo, su bajo nivel y entrega en la cancha aburrió a los colocolinos.

El ex Universidad de Chile también tuvo un año complejo por las denuncias de violencia intrafamiliar de su expareja, situación que está en manos de la justicia.

Valencia se descargó en redes sociales por publicar un largo mensaje en Instagram hablando de sus problemas personales y agregando que se “mataría” para volver a su nivel.

“Gracias a Dios por darme esta maravillosa oportunidad y ser parte de este enorme grupo de jugadores. Tuve el peor año de mi vida personal, un año sin poder ver a mis hijos y muchas otras cosas que solo Dios sabía que tenía que vivir” escribió en Instagram.

“Gracias a mi familia por estar a mi lado, seré pap por ti, volveré a ser yo. Me mataré para recuperar el nivel y volver a ser feliz. Te amo”, concluyó Leo Valencia.

Y no me olvido de Leo Valencia, es un cagón y poco hombre, ojalá se vaya del club, como jugador y como persona totalmente nefasto, ojalá la justicia se haga cargo de el y le de tranquilidad a su ex pareja y a sus hijos.