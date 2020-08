Hinchas piden la salida de Arturo Vidal del Barcelona

Los fanáticos se manifestaron tras la llegada del holandés Koeman al equipo culé.

"Nos diste la primera y estoy seguro de que nos darás las sexta", "Bienvenido de nuevo a tu casa, leyenda", "Koeman ha cometido un error muy grave. No conoce a esta directiva, si hubiera hablado con Xavi no hubiese venido", y "Lo único que levantará el club es la salida de Bartolo (presidente). Mucho nos tiene que querer Koeman para que renuncie a su selección, en año de Eurocopa, por venir aquí que en 6 meses puede estar quemado o le echan, viendo lo que ya ha pasado. Viene un MITO. Espero que no se arrepienta", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Otros fanáticos también apuntaron a la profunda reestructuración que debería tener el plantel tras el fracaso y le pidieron a Koeman sacar del equipo a varias figuras, entre ellas Arturo Vidal.

"Vidal out, Suárez out, Rakitic out", "Te deseamos lo mejor Koeman pero por favor pon a Rakitic, Vidal, Busquet, Suárez y Able a la venta", y "Ronald vas a echar a Messi? Mándalo al Atleti", fueron algunas de las peticiones.