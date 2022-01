Hinchas piden la renuncia de Castrilli tras arbitraje de Gilabert

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP criticó los cuestionamientos del Sindicato de Futbolista Profesionales (Sifup) tras la polémica definición de la promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó.

"Más allá del resultado y del profesionalismo de los 22 jugadores, el arbitraje fue una vergüenza. En un partido tan decisivo, después de tanto tiempo, es inaceptable lo que ocurrió en el CAP. ¿Dónde están los cambios de Javier Castrilli? Si queremos dejar dudas, éste es el camino", twitteó el gremio.

El argentino utilizó la misma red social y contestó: "Señores Sifup... los invito al diálogo. La pirotecnia verbal y la alimentación de la sospecha genera violencia. Por un fútbol sin violencia... hablemos".

"Estoy abierto a cualquier pregunta. Reciban ustedes el mayor de mis respetos. Por un fútbol sin violencia...Cordiales saludos".

Además, el juez aprovechó la instancia para confirmar que el polémico cobro de Francisco Gilabert fue penal.

"Obsérvese el cuello de la camiseta, la publicidad corrida junto con el rostro del jugador connotando un esfuerzo para realizar el movimiento a pesar de la sujeción. Abajo, casi el contacto ya de la barrida de su pie izquierdo antes que el defensor rechazara el balón", añadió el argentino.

