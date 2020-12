Hinchas no quieren que el Chaco Insaurralde siga en Colo-Colo

El medio Dale Albo asegura que Gustavo Quinteros pidió la renovación del trasandino.

El Chaco ha sido fuertemente criticado por los hinchas albos debido a su bajo rendimiento, ya que acusan que los problemas defensivos del cuadro albo pasan por su nivel, pero pese a ello el entrenador Gustavo Quinteros tiene otra mirada al respecto.

Según el medio partidista del Cacique, el estratega argentino-boliviano tiene pensado solicitar la continuidad del defensa para la temporada 2021, "ya que piensa que sus condiciones futbolísiticas y de líder son fundamentales para el camarín de Colo Colo".

Los hinchas no están de acuerdo con esa determinación:

Que Insaurralde se vaya.

Que llegue Chamagol, Se preparó para el cargo.

Que Mouche se vaya altiro y no renueve.

Le creo a Espina, Renunció 2 veces y el chanta de Mosa no se la aceptó.

Si Quinteros se iba, solo el resultado positivo lo mantuvo? ..ojalá que no sea asi.