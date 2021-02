Hinchas no quieren a Ronald Fuentes como nuevo DT de la Roja

Los futboleros creen que la selección nacional "merece" algo mejor.

La opción del argentino Matías Almeyda como nuevo entrenador de la Selección chilena se cayó definitivamente, pues el propio ex futbolista confirmó que no arribará a la Roja de todos al no querer forzar una salida del San José Earthquakes de la MLS.

Por eso, en la ANFP continuarían trabajando e "improvisando" rápidamente para definir al reemplazante de Reinaldo Rueda, debido a que a fines de marzo se reiniciarán las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Y según dio a conocer La Tercera, "en el organismo de Quilín ya se habrían comunicado con Ronald Fuentes, quien viene de ser sorpresivamente despedido de Unión Española".

"La idea del ente rector del balompié chileno es conocer la disponibilidad del estratego para poder dirigir al elenco nacional".

Cabe recordar que en el reinicio de las Clasificatorias, a fines de marzo, la Selección chilena enfrentará a sus similares de Paraguay y Ecuador.

Los hinchas nacionales reaccionaron:

La @ANFPChile no puede poner a Ronald Fuentes pos wn... — Ju🅰️n Fernández®️🇨🇱 (@yojuanfernandez) February 8, 2021

traer al ex secretario técnico del Arsenal a cargo de la dirección deportiva de la selección Chilena, para que tus alternativas como técnico sean el Coto Sierra y Ronald Fuentes. — Massimo Doni (@MassimoDoni) February 8, 2021

COMO VA A SER RONALD FUENTES EL DT DE TU SELECCION JAJAJAAJA — Luis (@louisgont) February 8, 2021

Contactan a Ronald Fuentes para que se haga cargo de la selección. Realmente la ANFP no sabe qué hacer. El medio lío en que se metieron. — Rodrigo O'Ryan (@rxoryan) February 8, 2021

De Rafa Benitez a Ronald Fuentes.... claridad absoluta de la #anfp #LaRoja ... que nefastos. — 🅰️®️/\/\ℹ|\| 🇨🇱 (@ArMiNLlaNoS) February 8, 2021