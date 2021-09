Hinchas explotan por curiosa nómina de la Roja de Todos

Hinchas nacionales se lanzaron con todo en Twitter tras conocer la nómina de Martín Lasarte en esta jornada de día lunes 27 de septiembre.

El entrenador de la selección chilena dio a conocer la lista de jugador convocados para los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela de la triple fecha en Clasificatorias correspondiente a octubre.

Chile juega con los del Rímac como visita el jueves 7 del próximo mes, mientras que el 10 lo hará ante Paraguay y el 14 ante Venezuela, ambos desafíos como local.

Revisa los nominados:

Gabriel Arias | Racing (Argentina)

Claudio Bravo | Betis (España)

Gabriel Castellón | Huachipato

Tomás Alarcón | Cádiz CF (España)

Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (Alemania)

Claudio Baeza | Toluca (México)

Ben Brereton Díaz | Blackburn Rovers (Inglaterra)

Paulo Díaz | River Plate (Argentina)

Pablo Galdames | Genoa (Italia)

Mauricio Isla | Flamengo (Brasil)

Luis Jiménez | Palestino

Guillermo Maripán| Mónaco (Francia)

Gary Medel | Bologna (Italia)

Eugenio Mena | Racing (Argentina)

Jean Meneses | León (México)

Felipe Mora | Portland (Estados Unidos)

Marcelino Núñez | Universidad Católica

Carlos Palacios | Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Erick Pulgar | Fiorentina (Italia)

Enzo Roco | Elche (España)

Alexis Sánchez | Inter (Italia)

Francisco Sierralta | Watford (Inglaterra)

Diego Valdés | Santos Laguna (México)

Eduardo Vargas | Atlético Mineiro (Brasil)

Sebastián Vegas | Monterrey (México)

Arturo Vidal | Inter (Italia)

Bastián Yáñez | Unión Española.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Con estos 2 no podemos perder. pic.twitter.com/xpJDSVnCdC — Westlake (@Dr_Westlake) September 27, 2021

Wn Carlos Palacios, ves que entra no hace nada.... Por que no llaman a Leonardo Gil??? — 🤘Nelson ✌️🤛🖕 (@Nelson_DP70) September 27, 2021

Hasta cuándo hay que decirle a Lasarte qlo...DIEGO VALDES Y CASTELLON NO TIENE NIVEL DE SELECCIÓN la ctm 😡 👊 — Daniel Castro (2) (@DanielCS_95) September 27, 2021

Dónde está Leo Gil?

Sería un complemento perfecto para Aranguiz y Vidal. Inexplicable. — Christian Andrés (@Chr1sAndrs) September 27, 2021

Con ese equipo tan viejo estamos destinados al fracaso — Gaboalbo20 (@gaboalbo20) September 27, 2021

Que más tiene que hacer Cortés para que lo llamen? Hasta el mismo Zacarías es más que Castellón, que solo lo llaman por ser la secretaría — Eduardo Franco 🇨🇱 (@playmakerch) September 27, 2021

